Pane rotto non toccare, pane sano non tagliare (l’indecisione al comando…)

L’ultima ordinanza del Sindaco uscente di Vasto ha dell’assurdo a cominciare dalla sua interpretazione letterale.

Un’ ordinanza che ha come motivazione norme per la salvaguardia e prevenzione COVID-19 e che parte dalle modifiche ad un’ ordinanza sindacale, del 2015, sull’orario di chiusura dei locali durante l’estate.

In un colpo solo il Sindaco uscente vuole tenere a bada gli interessi sindacali delle associazioni di categoria: CONFESERCENTI, Segretario e segretario del PD locale, danneggiando gli operatori di Vasto in favore degli operatori del settore di San Salvo, Cupello, Casalbordino e altri Comuni come Fossacesia; ovvero gli avventori serali di pubblici esercizi saranno distribuiti, dalla città di Vasto, in tutto il territorio, lasciando nelle secche gli operatori commerciali dei pubblici esercizi vastesi.

Un’ordinanza poco chiara che non nulla a che vedere con la prevenzione anti COVID-19, che forse andava sottoscritta, in periodi diversi, in maniera preventiva. Un’ ordinanza che non ha nulla a che vedere con la salvaguardia della salute pubblica e soprattutto con la sicurezza delle ore notturne. Un’ ordinanza capestro scritta in italiano maccheronico, aggiungerei dialetto molisano, che tarpa definitivamente le ali al rilancio di un settore nevralgico per la città.

Dopo Fosso Marino, dopo Jovanotti, l’ennesima figuraccia dando un’ idea, degli operatori vastesi nel settore turistico, di un’armata Brancaleone che sa dare solo da bere alcool e nient’altro.

Gli operatori del settore turismo di Vasto sono, in primis genitori, sono imprenditori avveduti ed costituiscono la presentabilità della città facendosi carico di investimenti per rendere Vasto città accogliente, di cultura e di turismo.

Mi auguro che, nella giornata odierna, questa ordinanza venga immediatamente revocata e si lavori ad un piano concordato con altre Amministrazioni e con i rappresentanti di categoria del settore.