VASTO ANTICIPA L’ORARIO DI STOP ALLA MUSICA NEI LOCALI E ALL’APERTO

Per evitare fenomeni di assembramento il sindaco di Vasto, Francesco Menna ha deciso di procedere ad una parziale rettifica delle Ordinanze Sindacali n. 298 del 02.07.2015 e 294 del 01.08.2020, degli orari di svolgimento di attività musicali all’aperto e all’esterno di pubblici esercizi, per tutto il territorio comunale anticipandone il termine alle ore 01:00. L’evolversi della situazione epidemiologica richiede la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus come individuate dal Ministero della Sanità.

E’ necessario evitare contatti sociali prolungati e mantenere la distanza tra i soggetti, specialmente durante le ore serali e notturne nelle quali il fenomeno del contatto sociale è maggiormente diffuso.

Pertanto è stabilito alle ore 01:00 il limite orario delle attività musicali.

È vietata inoltre l’assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica.

Bottiglie, bicchieri in vetro, plastica e lattine dopo l’uso, sono sempre più spesso volontariamente abbandonati senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi.

L’adozione di un provvedimento restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e di altri contenitori in vetro costituisce un valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza.“

A seguito delle due ordinanze qualora la situazione in riferimento alla sicurezza e l’ordine pubblico non dovesse migliorare- ha dichiarato il sindaco Francesco Menna-emetterò apposite ordinanze che limitino la vendita di bevande alcoliche e super alcoliche e la chiusura dei pubblici esercizi, così come già indicato dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto invito tutta la popolazione a collaborare e a rispettare i suddetti provvedimenti e le disposizioni nazionali e regionali emanate per il contrasto al Covid-19.