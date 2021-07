RIAPRE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE A MONTEODORISIO

Siamo tutti contenti per la riapertura al pubblico del Centro di Raccolta Comunale, così come siamo tutti felici quando si concretizzano progetti che contribuiscono a rendere migliore il nostro paese.

Da ex amministratore lo sono ancora di più, soprattutto quando vedo che oggi moltissimi amici (attraverso i social network) esprimono apprezzamenti rispetto all’importanza della raccolta differenziata come strumento di partecipazione del cittadino al bene pubblico, non solo per migliorare l’ambiente in cui viviamo insieme ai nostri figli.

Ricordo che qualche anno fa, mentre noi lavoravamo (senza fare chiacchiere) per e verso queste proposte, introduzione della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale, realizzazione e attivazione del Centro di Raccolta Comunale, vi erano, allora, non pochi cittadini che nostalgici della spazzatura maleodorante allocata nei tanti cassonetti che ornavano le strade e i quartieri del nostro “Borgo Museo” di Monteodorisio, cercavano di ostacolare l’evoluzione di processi necessari, indispensabili e irreversibili.

Oggi sono felice nel prendere atto che quel lavoro è stato utile, molto utile per l’ambiente e anche per le menti.

Pertanto, ribadendo la mia felicità per la riapertura del Centro di Raccolta Comunale, voglio anch’io partecipare alla festa ringraziando:

- gli attuali amministratori per la riapertura dopo la chiusura;

- l’ex Sindaco Saverio Di Giacomo per aver seguito e ottenuto con abnegazione le risorse, già richieste per le migliorie e il completamento dalla nostra amministrazione (Monteodorisio Democratica), finanziamento lasciato al “Nuovo Agire” dalla precedente amministrazione dopo la sottoscrizione della convenzione a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo, governata dal Presidente Luciano D’Alfonso;

- tutti I tecnici che hanno lavorato nel corso degli anni alla progettazione e al completamento del Centro di Raccolta Comunale.