100 ragazzi di San Nicola al Parco 'Aqualand del Vasto'

Erano più di cento i ragazzi della parrocchia San Nicola di San Salvo insieme al loro parroco don Beniamo Di Renzo al parco divertimenti "Aqualand del Vasto".

E' stata una bellissima giornata fatta di giochi, divertimento ma soprattutto dello stare insieme gli uni con gli altri.

La giornata di ieri, martedì 20 lugli, è cominciata alle ore 9 con il ritrovo in piazza San Nicola. Poi la partenza in direzione del parco.

La giornata inizialmente era prevista a "Mirabilandia" ma per via del Covid-19 e della nuova variante Delta in circolazione si è pensato di organizzarla in zona, con lo slogan 'Al Servizio della Gioia'.

Nel pomeriggio è arrivato il parroco don Beniamino, accolto con un boato dai giovani presenti.

Per concludere la fantastica giornata, tutti i ragazzi si sono dati appuntamento alle ore 20:30 per ritrovarsi a San Salvo Marina con foto di gruppo nell'area giochi messa gentilmente a disposizione dai Fratelli Bianchi che la comunità ringrazia.

Un ringraziamento, infine, va a don Beniamino per aver accettato fin da subito questa proposta ed a tutti gli educatori ed accompagnatori presenti perché con la loro gioia ed allegria hanno fatto divertire tanto tutti i partecipanti.