Sabato 24 luglio alle 19 Prodotto Topico

Sabato 24 luglio inizierà alle 19, come ogni anno, la V edizione del Prodotto topico di Casalbordino, che, come negli anni precedenti, si svolgerà al centro storico, a partire dal Bar Giuliante (dove saranno allocati i primi piatti) per arrivare nella suggestiva piazza centrale del Comune, dove, invece, ci saranno dolci, passando per la piazzetta centrale che ospiterà i secondi piatti.

Complessivamente i prodotti topici quest’anno saranno 55 provenienti da 33 località d’ Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Marocco, tra cui alcune interessanti novità: la musciska di San Severo, il fusillone con crema di pecorino e peperone dolce di Altino, il liquore alle erbe di Archi (trabo), la piadina di farro con straccetti di manzo di Fossalto, il panino con ventricina di vitello e spalmabile di vitello, di tonno e di maiale di Roccaspinalveti, il cicchetto al babà di Portici, che saranno proclamati nella sala consiliare del Comune alle 17, 30 dall’ assessore regionale Daniele D’ Amario. Quest’ ultimo farà anche parte della Giuria insieme a Raimondo Pascale, Graziano Marcovecchio, Alberto Amoroso, Alfonso Di Fonzo ed Emilia Cieri, assistiti da Dino Di Fabio, cui sono affidate le funzioni di segretario.

Per il resto, visto i problemi legati alla pandemia, l’Organizzazione ha inteso lasciare tutto come l’anno scorso ovvero attivare le stesse procedure di sicurezza messe in atto la scorsa estate.

Oltre alle ricordate novità, in degustazione ci saranno anche