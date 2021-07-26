CONGRATULAZIONI DOTT. SSA ROBERTA VALERIO| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
HA CONSEGUITO LA LAURA IN BIOTECNOLOGIE ALL' UNIVERSITA' DELL' AQUILA LA NEO DOTT. SSA ROBERTA VALERIO, DILETTA FIGLIOLA DI TOMMASO, NOTO COMMERCIANTE, E PAOLA BASILE, ASSESSORE AL COMUNE DI CASALBORDINO.
GRANDE SODDISFAZIONE PER I GENITORI, NOSTRI AMICI, CHE HANNO FATTO E FANNO TANTI SACRIFICI, MA SONO GIUSTAMENTE RIPAGATI DA QUESTO TRAGUARDO, CHE POSSIAMO A RAGIONE DEFINIRE UN TRAGUARDO DELL' INTERA FAMIGLIA.
LE PIU' VIVE CONGRATULAZIONI DELLA NOSTRA REDAZIONE