CONGRATULAZIONI DOTT. SSA ROBERTA VALERIO

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
STAMPA

HA CONSEGUITO LA LAURA IN BIOTECNOLOGIE ALL' UNIVERSITA' DELL' AQUILA LA NEO DOTT. SSA ROBERTA VALERIO, DILETTA FIGLIOLA DI TOMMASO, NOTO COMMERCIANTE, E PAOLA BASILE, ASSESSORE AL COMUNE DI CASALBORDINO.

GRANDE SODDISFAZIONE PER I GENITORI, NOSTRI AMICI, CHE HANNO FATTO E FANNO TANTI SACRIFICI, MA SONO GIUSTAMENTE RIPAGATI DA QUESTO TRAGUARDO, CHE POSSIAMO A RAGIONE DEFINIRE UN TRAGUARDO DELL' INTERA FAMIGLIA.

LE PIU' VIVE CONGRATULAZIONI DELLA NOSTRA REDAZIONE

 

Orazio Di Stefano

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