“Vasto in Azione”: costituzione di tavoli tematici e presentazione del simbolo

Continua il percorso di organizzazione del Partito di Azione a Vasto nell’ottica della partecipazione e della condivisione.

Nel percorso di crescita e di strutturazione organizzativa “Vasto in Azione” ha individuato sei tavoli tematici. Sono spazi aperti e di partecipazione, luoghi in cui sperimentare un’amicizia civica e di condivisione in cui ogni cittadino potrà rendersi protagonista. Le sei aree e i rispettivi coordinatori sono:

Formazione, scuola e politiche per la genitorialità – coordina Claudia Gattella

Cultura, inclusione e terzo settore – coordina Gaetano Fuiano

Politiche giovanili – coordina William Pozzolini

Turismo, impresa giovanile – coordina Annamargareth Ciccotosto

Innovazione e digitalizzazione – coordina Pierfrancesco Costantini

Rigenerazione urbana, tutela e sviluppo del territorio – coordina Daniela Aiuto

Con questo ulteriore passaggio Azione si pone in modo strutturato come alternativa competenze e responsabile ai disastri che hanno caratterizzato l’ amministrazione uscente. Oggi sentiamo ancora chi parla di “nuovo ospedale” dopo 21 anni di annunci e di smentite, sentiamo ancora chi discute dell’arretramento della statale 16 come una promessa per il futuro! Azione intende valorizzare competenze e professionalità nell’ottica della partecipazione dei cittadini. Vogliamo rendere possibile una nuova passione politica. Si coglie l’occasione per presentare il simbolo con cui ci proporremo agli elettori. Un logo lineare, semplice nella grafica e amichevole nell’impatto. Linearità, semplicità, amicalità sono i tratti del nostro impegno per la nostra Vasto. Un logo che invita all’ impegno ed all’ azione con la chiara indicazione dei nostri riferimenti a Carlo Calenda, leader nazionale, e Alessandra Notaro con cui daremo alla città una nuova pagina di storia da scrivere quale riscatto dalla notte della giunta Menna.