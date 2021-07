MAGNACCA E SPADANO FANNO GLI AUGURI A TRAVAGLINI

Giovedì 29 luglio c' è stata la presentazione ufficiale di Fabio Travaglini a candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, che avendola personalmente moderata non è opportuno che commenti. Peraltro, hanno già scritto altri colleghi e l' evento è andato in diretta streaming con 1288 visualizzazioni solo sul canale principale.

Venerdì 30 luglio c' è stato il Consiglio comunale, al termine del quale il sindaco Tiziana Magnacca ha preso la parola per fare il suo personale "in bocca al lupo" a Fabio Travaglini, suo avversario investito della ricordata candidatura. E dopo il sindaco lo stesso ha fatto il presidente Eugenio Spadano.

Il candidato del centrosinistra ha ringraziato i due esponenti della coalizione avversa e si è detto piacevolmente sorpreso per gli auguri ricevuti.

Commentando questi auguri, possiamo dire che mai c'erano stati tra avversari. E che l' unico gesto che si avvicina per eleganza ad essi l' aveva fatto lo sconfitto Domenico Di Stefano nel 2012 quando era salito sul nostro palco per alzare il braccio della vincente e dire coram populo "È lei il sindaco di San Salvo".

Quanto avvenuto in Consiglio il giorno dopo l'investitura di Fabio Travaglini é senz' altro fair play istituzionale (oltretutto in una fase in cui centrodestra e centrosinistra sono nello stesso Governo), ma è anche segno di maturità politica. Infatti, si può stare su sponde opposte ma continuare a rispettarsi come persone e soprattutto come rappresentanti istituzionali. Eppoi è sempre meglio il rispetto che i rancori. Diceva il vecchio Nenni: "la politica non si fa con i sentimenti e men che meno con i risentimenti".

Infine va onestamente riconosciuto che i principali esponenti del centrodestra hanno fatto un bel gesto, cosa che ci fa piacere e che è soprattutto di buon auspicio per una campagna elettorale non basata sugli odi e rancori personali.