Nella serata di sabato 31 luglio in via Roma a Liscia c'è stato l'ultimo appuntamento di COMUNITÀ e TERRITORIO, il ciclo di conferenze organizzato dal coordinamento di Fratelli d'Italia del medio-alto Vastese.

Il tema della serata è stato la salvaguardia dei borghi, inoltre abbiamo presentato e illustrato "Borgo Italia" un libro che racconta quella parte di Italia che silenziosamente scompare per la mancanza di servizi, per la fragilità del territorio, per la scomparsa delle comunità che la abitano per di più fa una distinzione sostanziale tra abitare e popolare, tra riconoscersi nei luoghi e non solo collocarsi a degli indirizzi, infatti non si tratta di una sottigliezza filosofica, né di un fine lavoro di precisazione linguistica. Si tratta di una consapevolezza: la stessa che l’intera Nazione deve recuperare. La serata è stata moderata da Carla Zinni (vice-sindaco fdi Casalbordino) e ha visto come ospiti Elena Caracciolo e Andrea Moi (autori del libro) Emanuele Merlino (ufficio studi fdi) e il Sen. Luca De Carlo (Senatore fdi e sindaco di Calalzo di Cadore).

Oltre a Francesco Prospero e Agostino Di Santo rispettivamente responsabili fdi del Vastese e medio-alto Vastese che si ritengono soddisfatti dell'evento presenti anche Etel Sigismondi (coordinatore regionale di fdi), Piernicola Carlesi (coordinatore cittadino fdi Vasto) e gran parte di amministratori del territorio.

Per l'occasione e' stato allestito un gazebo per la raccolta firme del Referendum sulla riforma della Giustizia con i quattro quesiti di fdi che sono:

n. 1, Riforma del CSM

n. 2, Responsabilità diretta dei magistrati

n. 3, Equa valutazione dei magistrati

n. 4, Separazione delle carriere dei magistrati