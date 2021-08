CALCIO SI, MA SOLO PER I VACCINATI

Circa un anno fa manifestai le mie perplessità sulla possibilità di ripartire con i campionati dilettantistici e misi in evidenza i rischi sanitari che si intravedevano all’orizzonte e sopratutto i limiti organizzativi delle società dilettantistiche, maggiormente nei piccoli centri e campionati minori. Non furono pochi coloro che non condividevano la mia idea e in molti non persero occasione per attaccarmi, in molti si avviarono ed iniziarono la preparazione anche essendo squadre di 3° e 2° categoria ove la data di inizio del campionato era ancora un utopia.

Purtroppo ebbi ragione e sottolineo purtroppo. A distanza di un anno le cose sono cambiate ed il fattore più rilevante è l’esistenza di un vaccino. Bene senza tanti giri di parole, la FIGC e i comitati regionali nella loro autonomia decisionale obblighino le società sportive a tesserare solo atleti che abbiano ricevuto il VACCINO. Solo così il calcio dilettantistico potrà ripartire con maggiore sicurezza, minori responsabilità per le società e dirigenti e più serenità. Casomai così non sarà e le società dovranno caricarsi di tutte le responsabilità organizzative e di controllo, bene, fatto 30 - facciamo 31. Possiamo stare fermi ancora un altro anno e un altro ancora.