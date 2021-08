ABRUZZE ME' - FOLKLORE IN PIAZZA

Venerdì 6 agosto, alle ore 21.00, in Piazza Garibaldi a Cupello, ci sarà lo spettacolo “Abruzze mé, folklore in piazza - Tributo al Maestro Antonio Piccirilli”, organizzato dalla Giovane Corale Cupellese. Sarà una serata ricca di divertimento e allegria, incentrata sulle tradizioni abruzzesi e sulla cultura delle origini, presentate con l’ausilio di canti e balli.

Insieme ai padroni di casa, sul palco ci sara' anche il gruppo folkloristico molisano Zig Zaghini, che dal 1963 si esibisce in tutte le regioni d’Italia e ha partecipato a festival continentali ed intercontinentali, in Olanda, Danimarca, Scozia, Inghilterra, Francia, Spagna, Irlanda, Grecia, Germania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Belgio, Romania, Serbia e Turchia. Negli Stati Uniti ha partecipato a Folkmoot 86, il festival del folklore più importante di tutto il mondo.

Per la Giovane Corale Cupellese e tutta la comunità di Cupello, lo spettacolo sarà l' occasione per ricordare la figura del maestro Antonio Piccirilli, fondatore e per anni musicista del gruppo, scomparso lo scorso settembre. Egli è stato il cuore della Giovane Corale Cupellese per 35 anni e ha portato la musica abruzzese e cupellese in giro per l’Abruzzo e per l’Italia.