"Acqua bene primario, ma, a quanto pare, non per tutti"

“Chi mi conosce bene sa che non mi è mai piaciuto amministrare attraverso comunicati”, spiega il Vice Sindaco di Cupello Fernando Travaglini, “ma, in questo momento, la situazione è diventata così intollerabile da sentire l’esigenza di spiegare quanto accada”.

Sono più di sei giorni, ormai, che diverse famiglie lamentano l’assenza di acqua nelle contrade di Ributtini e Montalfano, lasciando le stesse in condizioni “pietose”. “Questa circostanza elitaria per cui ad alcuni venga garantita l’acqua e ad altri no non è più accettabile!”, continua Travaglini, “Abbiamo più volte avuto incontri con i vertici Sasi i quali, da anni, promettono lavori di potenziamento per andare incontro all’aumento, sempre più crescente, della densità popolosa nelle due contrade. I risultati? Chiacchiere; solo chiacchiere.

” Il Vice Sindaco spiega anche che diversi sono stati i tentativi di ottemperare alla carenza idrica richiedendo, almeno nell’immediato, l’arrivo di autobotti, ma queste ultime non sempre sono disponibili e non possono altresì rappresentare un rimedio costante. “Voglio comunque ringraziare i responsabili di zona”, conclude il Vice Sindaco, “che si sono dimostrati sempre disponibili e operativi, ma non basta. L’appello, ripeto, va ai vertici Sasi, ai quali mi corre l’obbligo di strappare le promesse mantenute e di chiamarli ad agire immediatamente, senza più esitazioni, per contrastare questa che è diventata una vera e propria emergenza!”