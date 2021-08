A Celenza busto bronzeo di Donato Remo Cieri

Durante le feste patronali di Celenza dedicate a San Donato il 6 ,7 e l' 8 agosto 2021 (celebrate con misure anticovid) dopo la messa in suffragio, c'è stata la benedizione del busto bronzeo di Donato Remo Cieri, posto avanti la sua ex cara abitazione in Viale Remo Cieri, al civico 7, che lo ospitò per quell'ultimo 3 ottobre 83 su questa terra.

Il sindaco Cieri partecipò alla sua ultima processione di San Donato il 7 agosto di quell' anno come semplice ed umile primo cittadino.

Sulla targa a memoria abbiamo voluto riportare quel suo scritto autografo dei tempi giovanili, vergato su pietra rocciosa, a dimostrazione di qual' era il suo stampo caratteriale per i valori di vita.

Si tratta del busto che lo scultore locale Quintino Aloè volle volontariamente realizzare a novembre del 1984 e che oggi dai fratelli del compianto sindaco viene apposto in pubblica visione come imperitura testimonianza.

La sacra benedizione è stata impartita da un prete venuto dal lontano Madagascar, in missione a Celenza (da cui Remo emigrò per Svizzera e Germania), come vice del parroco padre Jean Pierre, della Congregazione Madonna della Salette, in Francia.

Grazie padre Adrien. 'Sol chi non lascia eredità di affetti poca gioia ha dell'urna'.