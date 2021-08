NASCE IL NUOVO POLO CULTURALE, PD VASTO: "LA CULTURA INVESTIMENTO CENTRALE"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'ultimo Consiglio Comunale ha approvato il regolamento della nuova istituzione culturale che, a partire dal prossimo mandato amministrativo, unirà sotto un'unica gestione la Scuola Civica Musicale, il Teatro Rossetti e il Centro Europeo di Studi Rossettiani.

Un rinnovato sistema di governance delle nostre strutture culturali che permetterà di conseguire, nell’insieme, un miglioramento sostanziale nella gestione di questi fondamentali presidi, a beneficio della cittadinanza.

La Sezione vastese del Partito Democratico plaude a questo importante risultato che corona l'impegno costante profuso nell'ambito del panorama culturale dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Menna.

Dopo i numerosi investimenti su Palazzo d'Avalos, la mostra-evento del Bicentenario Palizzi, la Sala Convegni Aldo Moro, la Sala della Costituzione e il nuovo Polo Bibliotecario Raffaele Mattioli di Palazzo Aragona, portiamo oggi a compimento un impegno assunto fin dalla campagna elettorale e confermato nelle linee programmatiche di mandato.

Un Comune come il nostro che, giustamente, fa dell’investimento in cultura un elemento centrale della propria azione amministrativa, ha il dovere di compiere un’attenta analisi complessiva di come i servizi culturali vengono erogati e, di conseguenza, promuovere un sistema che punti sull’innovazione, sull’ammodernamento, a criteri di efficientemento ed economicità.

Oggi è una bella giornata per la nostra comunità!