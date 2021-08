| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

D' AMICO CHIEDE CHIAREZZA SULLE MANCATE EROGAZIONE D' ACQUA A MONTALFANO & RIBUTTINI.

Condivido quanto affermato dal Vice Sindaco di Cupello, Fernado Travaglini, che, i comunicati stampa, non risolvono il problema della strutturale erogazione dell’acqua potabile nelle frazioni di Ributtini e Montalfano che, in questo periodo di calura estiva, orami si protrae da troppi giorni. I cittadini sono giustamente esasperati.

Quello che più crea fastidio è il silenzio assordante che si riscontra, a sollecitazione formali ed informali che pure Noi abbiamo fatto con insistenza ripetuta, sia la S.A..S.I. che la l’amministrazione comunale; stride, al riguardo, la ‘lite’, creatasi sui social per i ‘meriti’ di un serbatoio di accumulo di acqua potabile messo a ridosso di una fontana in c.da Ributtini ma, rispetto al più grosso ed importante problema della mancanza di erogazione dell’importante risorsa alle famiglie assistiamo a preoccupanti silenzi. I meriti non si prendono sull’immediato, perché risultano inutili medagliette da sbandierare sui sociali cui, i nostri amministratori di maggioranza, amano anche unire un bel selfie di gruppo con comunicato stampa autocelebrativo.

Questa è la triste litania quotidiana cui ci ha abituato la nostra maggioranza consiliare che amministra Cupello da 7 anni. A questo punto pretendiamo chiarezza sia dalla SASI, ci risulta abbia importanti investimenti strutturali ormai non più rinviabili per alleviare le sofferenze idriche dei cittadini di Ributtini e Montalfano, che dal Sindaco che ha il dovere istituzionale di far valere il proprio ruolo di sintesi e guida della nostra comunità.

Noi saremo, SEMPRE, al suo fianco nella difesa e nei diritti fondamentali ed inalienabili delle persone.

Camillo D’Amico, capogruppo consiliare di “Insieme per Cupello”