NUOVO INCIDENTE ALLA ROTONDA BUONANOTTE. PER FORTUNA NON E' GRAVE, MA IL TRAFFICO E' STATO DEVIATO. SI E' TRATTATO DI UN TAMPONAMENTO TRA I VEICOLI, PARE ACCADUTO PERCHE' IL VEICOLO TAMPONATO SI ERA GIUSTAMENTE FERMATO PER FAR PASSARE UN PEDONE SULLE STRISCE.

SONO INTERVENUTI I VIGILI DI SAN SALVO ED HANNO DEVIATO IL TRAFFICO. PER FORTUNA L'INCIDENTE SI E' RISOLTO IN POCO TEMPO, MA REITERIAMO L'INVITO A SPOSTARE QUELL' ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DALLA CURVA

RINGRAZIAMO IL PERITO STEFANO MORETTI PER AVERCI DATO LA NOTIZIA E FORNITO LE FOTO