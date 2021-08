Nello splendido scenario di Palazzo Furii si è svolto il bellissimo concerto di musica napoletana classica Napul' è sotto le stelle di Anna Maione con i suoi bravissimi musicisti. Ad esibirsi oltre la cantante, per il Piano: Marco Vallese, Clarinetto: Elpidio Tornese, Chitarra: Sandro Tascione, Contrabasso: Lorenzo D'Annunzio con un ampio repertorio delle più belle canzoni napoletane.

Il concerto di Anna Maione, una piacevolissima tradizione che si ripete da quattro anni nel periodo di Ferragosto, è inserito nel calendario estivo del Comune di Casalbordino "ESTATE DA VIVERE A CASALBORDINO".

L'Assessore al Turismo Alessandra D'Aurizio ha dichiarato: "Ringrazio Anna Maione per l'appassionato concerto di ieri sera, che ha emozionato gli spettatori presenti. Tutti hanno partecipato all'esibizione con lunghi applausi, sorrisi e richieste di melodie anche fuori scaletta. La musica napoletana affascina il Centro storico di Casalbordino ed arricchisce l'ampia offerta musicale dell'estate casalese 2021. Un grande successo che ci lusinga e ci rende orgogliosi. Grazie a tutti i presenti e soprattutto alla Protezione Civile di Casalbordino, che come sempre, ha curato la predisposizione delle sedie al fine di consentire l'ascolto del concerto in conformità alle vigenti normative anti Covid 19"