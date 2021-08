| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

PERCHE' IL CONFINE ABRUZZO MOLISE DA NOI E' AL FORMALE DEL MULINO E NON AL FIUME TRIGNO ? MOLTI SE LO CHIEDONO, VISTO CHE FIN DALLE ELEMENTARI CI HAN SEMPRE DETTO CHE E' IL FIUME TROGNO A DIVIDERE LE DUE REGIONI. COSA VERA PER TUTTO IL TRATTO DALLE SORGENTI DEL TRIGNO, MA NON NELL'ULTIMO TRATTO SAN SALVO - MONTENERO.

LO CHIEDEREMO VENERDI' ALLE 19 DIRETTAMENTE AL PROF. LUIGI MUROLO, CHE IN DIRETTA STREAMING SU QUESTO CANALE CI DIRA' LA VERA MOTIVAZIONE STORICA