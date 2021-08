Licenziato un lavoratore dopo aver condiviso su fb un articolo di Vasto web e scritto un pensiero sui colleghi

La Sanmarco Industrial non si ferma nell'intento di licenziare i lavoratori, neanche a Ferragosto! Infatti un lavoratore, dopo aver condiviso su fb un articolo di Vasto web e scritto un pensiero sui colleghi, si è visto recapitare una lettera di contestazione e successivamente il licenziamento.

Un atteggiamento a dir poco riprovevole e senza nessun scrupolo da parte aziendale.Il lavoratore nelle sue giustifiche ha sostenuto che il post non era assolutamente rivolto a denigrare l'azienda ma a far capire che alcuni colleghi all'interno dello stabilimento fanno passare il messaggio che per lavorare occorre una tessera sindacale di una sigla ben identificata. È noto da tempo il meccanismo interno allo stabilimento, frutto di un'errata politica aziendale. Il 26 Agosto ci sarà il secondo incontro in cui l'azienda dovrà rispondere alle nostre richieste finalizzate al ritiro dei licenziamenti e al riattivare la cassa integrazione straordinaria.

La Fim-Cisl è solidale al lavoratore che ha subito questa ulteriore ingiustizia e impugnerà il licenziamento. Questo è un ulteriore sfregio perpetrato da una direzione che ormai non scandalizza più. Nelle prossime settimane organizzeremo delle manifestazioni a sostegno della vertenza Sanmarco.