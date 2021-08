MERCOLEDI' 25 AGOSTO

Il Biotopo costiero di San Salvo si prepara a vivere una serata speciale mercoledì 25 agosto 2021. Doppio appuntamento che avrà inizio alle ore 17.30 con la visita guidata nell’oasi naturale che protegge alcuni degli habitat più minacciati d’Italia quali le dune sabbiose costiere e gli stagli retrodunali a cura di Legambiente Abruzzo.

Alle ore 19:00 verrà presentato lo spettacolo teatrale “Paolo dei lupi” per un copione scritto da Francesca Camilla D'Amico, liberamente ispirato alla vita di Paolo Barrasso, biologo e poeta con la regia di Roberto Anglisani e le scene di William Santoleri. La canzone originale "Brother Wolf" è di Hannah Fredsgaard-Jones con la produzione di Bradamante Teatro e coproduzione Florian Metateatro.

L’evento è promosso dal Servizio Politiche Sociali del Comune di San Salvo con la collaborazione di Akon Service e Legambiente Abruzzo.

“Un doppio appuntamento – commenta l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – aperto a tutti per vivere uno spettacolo teatrale riservato dagli 8 anni in su immerso in un ambiente naturalistico dove il cittadino e il turista si possono recare anche con la bicicletta considerando la vicinanza alla pista ciclabile. Inoltre prima dello spettacolo si potrà apprezzare la bellezza e l’unicità del biotopo costiero”.

PER PARTECIPARE ALL'EVENTO

- PRENOTARE https://docs.google.com/.../1Qh7lDZPtHma22H.../viewform... o scrivere all’indirizzo seminiamocultura.events@gmail.com

- PER ACCEDERE:

Sarà consentito l'ingresso previa dimostrazione di:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

- SI CONSIGLIA DI PORTARE:

Abbigliamento comodo, stuoia o telo per sedersi sul prato. Ricordiamo di portare un sacchetto per i propri rifiuti e l'importanza del rispetto dell'ambiente e di tutte le disposizioni anti-Covid previste per gli spettacolo dal vivo.