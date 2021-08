FESTIVAL DEI DIALETTI A CUPELLO SABATO 28 E DOMENICA 29 AGOSTO. SARA' L' OCCASIONE PER PRESENTARE LA LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO CHE VALORIZZA GLI IDIOMI LOCALI ED ANCHE PER PRESENTARE UNA MOSTRA, COORDINATA DA GIANNI TIMPONE, E RELAIZZATA DA ALCUNI GIOVANI CUPELLESI CON DOCUMENTI INEDITI SULLE ORIGINI DI "VILLA CUPELLO" CHE FINO AL 1811 ERA IN TERRITORIO DI MONTEODORISIO, ABITATA DA SCHIAVONI ARRIVATI DALLA CROAZIA PER SFUGGIRE ALL'INVASIONI TURCHE.

MA LA RISCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DELLA STORIA CUPELLESE ARRIVA ANCHE AL SECONDO DOPOGUERRA CON L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA CITTADINA DELLE LOTTE PER IL METANO