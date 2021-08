NUOVI CONVITTI PER L’ISTITUTO ALBERGHIERO DI VILLA SANTA MARIA

Il Consiglio della Provincia di Chieti ha approvato le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023, con aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021 inserendo, peraltro, l’intervento di “Realizzazione nuovi convitti dell’I.P.S.S.A.R. G. Marchitelli di Villa Santa Maria” dell’importo di €. 2.500.000,00 i cui lavori inizieranno entro il corrente anno.

L’Amministrazione Provinciale, limitatamente all’edilizia scolastica, ha inteso destinare risorse proprie di bilancio derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione, principalmente per iniziative sui convitti provinciali e, conseguentemente, è stato approvato l’intervento di “Realizzazione di nuovi convitti dell’I.P.S.S.A.R. G. Marchitelli di Villa Santa Maria” per €. 2.500.000,00.

Per quanto attiene l’intervento sull’I.P.S.S.A.R. G. Marchitelli di Villa Santa Maria, lo stesso si è reso necessario in quanto l’Istituto, negli ultimi anni, ha riscontrato un rilevante decremento degli iscritti dovuto principalmente allo stato dei convitti maschili e femminili che ospitano gli oltre 400 studenti che provengono da fuori sede, per cui la Provincia al fine di rilanciare questo glorioso Istituto ubicato nelle aree interne della Provincia, ha stanziato la somma di €. 2.500.000,00 per acquistare terreni o immobili idonei, a ridosso dello stesso, per la realizzazione di un campus che possa essere ulteriore elemento attrattore dell’Istituto.

La realizzazione dei nuovi convitti favorirà principalmente la comunità di Villa Santa Maria e il territorio del Medio Sangro, la cui economia è fortemente condizionata dall’Istituto stesso.

Detto intervento è inteso come il 1° stralcio funzionale di un progetto che, dopo l’acquisizione di immobili e/o terreni, prevederà la realizzazione di spazi adeguati per ospitare gli studenti con strutture innovative per il loro tempo libero.

In tal senso l’attuale Amministrazione Provinciale è impegnata a rinvenire fin dalla prossima annualità 2022 ulteriori risorse necessarie, anche proprie, per la completa realizzazione del campus.

Invero, è stata già inoltrata agli Enti competenti una scheda progetto per €. 9.000.000,00 ai fini dell’inserimento nel PNRR.

In ultimo è da evidenziare l’attenzione della Provincia di Chieti verso questo Istituto che, negli ultimi due anni, ha goduto di una serie di interventi per diversi milioni di euro.

La Provincia è intervenuta, anche da ultimo, per garantire il regolare inizio delle lezioni del corrente anno scolastico scongiurando così disagi agli studenti, invero con vari lavori ha garantito spazi adeguati nonchè il ricovero presso strutture alberghiere del posto per gli studenti che non hanno trovato alloggio nei convitti.

La realizzazione dei numerosi interventi sull’I.P.S.S.A.R. G. Marchitelli di Villa Santa Maria, riferisce il Vice Presidente della Provincia di Chieti Arturo Scopino, è stato possibile grazie all’Amministrazione Provinciale e, in particolare, al Presidente Mario Pupillo che ha dato concreto ascolto alle proposte presentate da Scopino finalizzate a favorire le aree più disagiate della Provincia di Chieti.