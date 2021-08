EVENTO FINALE DE "GLI ADULTI DI DOMANI"

Sono giunte al termine le attività del progetto “Gli adulti di domani”, avviso ministeriale Educare, realizzato dalla Cooperativa Sociale Pianeti Diversi del Consorzio Matrix, che ha accompagnato gratuitamente, per 6 mesi, ragazzi, giovani, bambini e anziani in un percorso fatto di laboratori, esperienze, sport e crescita personale.

Proprio in occasione della chiusura del progetto, ci sarà l'evento finale “Gli adulti di domani”, che si terrà il 3 settembre 2021 dalle ore 15:00 presso il Nuovo Polo San Gabriele, al quale sono invitati a partecipare tutti i bambini dai 6 anni in su.

In programma attività ludico-creative ed educative, in collaborazione con i centri di accoglienza dei progetti SAI e con personale specializzato che si occuperà di realizzare attività divertenti per coinvolgere i partecipanti e regalare momenti di spensieratezza.

I giochi che verranno proposti saranno: caccia al tesoro, Memory gigante, “Insegnamoci l’italiano”, tiro alla fune, laboratori e tanto altro. Al termine dei giochi, ai partecipanti sarà offerta una merenda preparata dal Gabry’s cafè e bistrò.

Il tutto si svolgerà in pieno adempimento delle regole anti-Covid19.

Per info e prenotazioni, chiamare il nr. 3279244318