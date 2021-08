PALMOLI DEGLI ABRUZZI SUI BORGHI ANIMATI

Un mondo onirico popolato da dame e mostri, belle e bestie, aiutanti magici e eroi spavaldi. Su questa falsariga, un classico archetipo delle fiabe, il Ministero della cultura presenta "I Borghi Animati – L’Italia come non l'avresti mai immaginata", fantasia vincente del gruppo piacentino That's motion nel contest Viaggio in Italia, gestito dal Mic con Invitalia "per promuovere il turismo lento e di prossimità nei borghi italiani, attraverso una modalità di racconto digitale e innovativa".





In questo video animato ecco Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo. Poco meno di mille abitanti, fondato dai frentani, sorge su una montagna isolata, a 727 metri di altitudine. Poco distante scorre un piccolo affluente del fiume Trigno.

Il nome antico del borgo è “Palmula”. Fu chiamato così perché un tempo il monte era ricoperto da ulivi silvestri. All’interno del borgo si trova il Castello Marchesale, il monumento civico più suggestivo.