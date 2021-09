IL COMITATO DI GESTIONE DELLA RISERVA DI PUNTA ADERCI BOCCIA IL PROGETTO DELLA DITTA ESCAL

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Amministrazione comunale informa che ieri mattina il Comitato di Gestione della Riserva di Punta Aderci, come richiesto dal Dirigente del settore urbanistica a seguito dei pronunciamenti del Tar, ha espresso il proprio parere negativo sul progetto presentato dalla ditta Escal inerente la produzione ed insacchettamento di leganti idraulici, impianto meglio conosciuto come cementificio.

Alla riunione hanno preso parte l'Assessore alle Politiche Ambientali Paola Cianci in qualità di Presidente su delega del sindaco Francesco Menna, il Dirigente del Servizio Parchi e Riserve l'Avv. Luca Mastrangelo, l'Ing. Nicola Bernabeo dell'Arap e l'Avv. Maria Grazia Mancini per le Associazioni Ambientaliste. Assente per motivi di lavoro il Dott. Massimo Di Gennaro dell'Arta Abruzzo.

La documentazione verrà inviata al Commissario Dott. Maurizio Formichetti nominato dal Prefetto.