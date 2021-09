TRAVAGLINI CHIEDE L'AUDIZIONE DEL COMITATO CIVICO AMBIENTALISTA

Al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Eugenio Spadano

Al Sindaco di San Salvo Avv. Tiziana Magnacca

OGGETTO: MOZIONE

Il sottoscritto Consigliere Comunale, chiede di iscrivere l’allegata mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

San Salvo, 2 settembre 2021

Dott. Fabio Orlando Travaglini

MOZIONE

PREMESSO che in riferimento ai lavori di imminente realizzazione alla Villa Comunale si è generato in Città un forte dibattito mediatico circa l’abbattimento di numerosi alberi ad alto fusto.

TENUTO CONTO che il Comitato Civico e Ambientalista costituito in Città è intervenuto anche a mezzo stampa con una relazione tecnica in cui si sollecita al Consiglio Comunale l’approvazione di un “Regolamento del Verde Pubblico” e, in considerazione del valore sociale e paesaggistico che la cittadinanza attribuisce alla Villa Comunale, si contesta all’Amministrazione di non aver avviato un percorso di discussione pubblico con la cittadinanza e con il Consiglio Comunale stesso per la scelta dell’intervento migliore

VISTO che nell’intervento del Comitato si approfondisce anche in maniera tecnica la questione. Si legge, infatti che: “la soluzione proposta però (sostituzione dei pini con altre essenze) non è stata posta a confronto con altre, che invece prevedono la conservazione delle piante di pino esistenti o almeno di quelle che non comportano nessun rischio e per le quali possono essere adottate opportune strategie di controllo delle radici”.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, si legge inoltre che le specie proposte per la sostituzione “pongono, invece, problemi riguardo i loro fabbisogni idrici che, unitamente all’altro elemento proposto, il prato inglese, e alle mutate condizione meteo-climatiche, hanno un’incidenza sicuramente negativa sui consumi idrici”.

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale è il luogo principale di confronto democratico e di indirizzo politico-strategico della Città ed ha il dovere morale di considerare e valutare le legittime istanze ed esigenze di tutti i cittadini

Per tutto quanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

1) Il Presidente della Commissione Consiliare Ecologia e Ambiente:

- a procedere a una audizione del Comitato Civico Ambientalista di San Salvo ed altri eventuali soggetti collettivi portatori di interesse presenti in città;

- ad avviare i lavori per la scrittura di un “Regolamento comunale per il Verde Pubblico”;

2) La Giunta Comunale

- a sospendere l’avvio dei lavori dell’intervento in questione in attesa di conoscere le risultanze delle suddette audizioni.