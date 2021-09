PREMIATI I VINCITORI TOPICI

Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, insieme al vice sindaco Giancarlo Lippis, ha premiato i vincitori della VIII edizione del Prodotto topico:

Giuseppe Gallo di Fossalto, che col Farro al Tartufo è vincitore assoluto;

L' Associazione del peperone dolce di Altino, che coi fusilloni con crema di pecorino e peperone dolce è primo classificato tra i primi piatti;

La Parrocchia di San Nicola di San Salvo, che con le pallotte cacio e ova è primo classificato tra i secondi piatti, serviti dai ragazzi dell' Arda;

Costantino di Bisenti, che con la pizza dolce è primo classificato tra i dolci.

Resta da premiare Franco Simone di Cosenza, che ha presentato i prodotti del suino nero di Calabria e che si è classificato primo tra i prodotti non altrimenti classificabili. La sua premiazione ci sarà non appena Franco potrà raggiungere e sarà l'occasione anche per riunirci convivialmente e degustare i prodotti del suino nero