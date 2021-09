IL CORDOGLIO DI CARMELA GRIPPA PER LA SCOMPARSA DI LUCIANO LAPENNA

“Sono molto dispiaciuta per la scomparsa di Luciano Lapenna, punto di riferimento politico del nostro paese, persona sempre pronta a battersi per la difesa del territorio. Ho avuto modo di conoscerlo sin da quando ero semplice cittadina e attivista del Movimento mentre da deputata diverse volte ci siamo confrontati - sempre con toni pacati - per affrontare questioni e tematiche sulle quali non mancavano idee divergenti. Ne uscivo sempre arricchita. Gli devo riconoscere il rispetto che ha avuto per il mio ruolo istituzionale e personalmente a lui riconosco il suo grande impegno politico e le battaglie che ha portato avanti per il suo territorio. Persona pacata, onesta e disponibile. Continuare sulla scia delle sue battaglie politiche, del suo impegno per la comunità e il territorio di Vasto sarà il modo migliore per tenere viva la sua presenza. A tutta la sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze"