“SPOSTATO IL POSTO DISABILE A OLTRE 300 METRI”

Pubblichiamo il video inviatoci da Stefano Moretti (Ctu in infortunistica stradale), che ha assunto la difesa tecnica (gratuita) di Gregorio Fillippetti, al quale dopo il rifacimento dell’ asfalto a Via Trignina, è stato spostato il posto macchina per disabili a oltre 300 metri. Lo facciamo, in ossequio alla nostra tradizionale linea editoriale, che ci impone deontologicamente di dare voce a tutti, quindi anche a Stefano Moretti. Il quale, peraltro, é consulente di Procure e Tribunali proprio su questo argomento.

Pubblicheremo ovviamente anche le risposte di quelli che Moretti ha citato, a cui tagghiamo il video per eventuali ed auspicate repliche.