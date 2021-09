"STO SEMAFORO A VASTO MARINA E' UNA TRAPPOLA PERFETTA"

Ormai è evidente a tutti: il sistema di rilevamento del passaggio delle vetture con il rosso (a Vasto Marina, in foto, ndr) è un mero strumento per fare cassa predisposto dalla Giunta Menna. Non persegue la sicurezza stradale, ma genera continui e pericolosi tamponamenti a catena.

Sono decine i tamponamenti che si sono verificati durante l’estate e migliaia gli automobilisti ingiustamente sanzionati. Menna & C. ne prendano atto. Eliminino il sistema di rilevamento o la tarino diversamente. È sordido che si utilizzino questi sistemi per rimpinguare i conti in rosso del comune causati da 15 anni di malgoverno cittadino.

Vasto ha bisogno di altro, Vasto merita altro!