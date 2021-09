Il Comune di Palmoli mantiene le proprie strade in condizioni decenti

L' Amministrazione comunale di Palmoli cerca sempre di mantenere le proprie strade in condizioni decenti, con programmazione dei finanziamenti ed intervenendo li dove è più urgente e necessario, soprattutto dove ancora oggi risiedono famiglie palmolesi.

Si legge in un post del Comune: " Amministrare significa lavorare sempre giorno per giorno in maniera costante, per ottenere sempre risultati quantomeno buoni. Siamo del parere che la manutenzione ordinaria,quando possibile, va eseguita sempre per non arrivare allo straordinario, lavorando passo dopo passo. Come sempre".