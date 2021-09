IL DISSESTO IN VIA TOTI A SAN SALVO

Ci è giunto in redazione questo video girato direttamente da un residente in Via Toti, che per la verità l'aveva già inviato ai politici ("un anno fa, ma senza ottenere risposta"). Noi non possiamo far altro che renderlo pubblico, sperando che la politica sia stimolata a muoversi dopo questo passaggio sui media,

Inauguriamo così la rubrica "MI RODE DENTRO", riprendendo e parafrasandola quella del RODODENTRO di Nanni Loy sulla rai degli anni '70.

Ovviamente non tutto ciò che ci sarà inviato, potrà essere pubblicato, perchè a volte "possono rodere dentro anche cose non pubblicabili". Pubblicheremo ciò che è pubblicabile (cioè cose che non offendono e che comunque si basino su dati di fatto che riscontreremo direttamente).

In questo caso, dopo aver ricevuto il video, siamo andati in Via Toti ed abbiamo verificato che la lamentela del residente è fondata, dettagliando ancor più il disagio con foto da noi stessi scatatte di giorno. SIA CHIARO, infine, che coloro che saranno oggetto delle rimostranze avranno diritto di replica esattamente per lo stesso tempo usato dal "Rododentro"