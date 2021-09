VENERDI' 17 GIUSEPPE CONTE A VASTO E IN ABRUZZO

Venerdì 17 settembre Giuseppe Conte sarà in Abruzzo per incontrare i cittadini, raccogliere le loro istanze, presentare le liste dei candidati alle amministrative e discutere degli obiettivi del Movimento e del Paese.



Il Movimento 5 Stelle è nato nelle piazze e continuerà a lavorare rispondendo ai suoi unici datori di lavoro: i cittadini italiani.



Di seguito alcuni dettagli sugli appuntamenti di venerdì:



VASTO

Ore 18.30 - Passeggiata nel centro storico

Ore 19 - Incontro con i cittadini in piazza del Popolo

Ore 19.45 - Punto stampa in piazza del Popolo

ROSETO DEGLI ABRUZZI

Ore 9 - Incontro in Piazza della Libertà

Ore 9.30 - Discorso in Piazza della Repubblica



SULMONA

Ore 11.15 - Incontro in Corso Ovidio



SAN GIOVANNI TEATINO

Ore 12.30 - Piazza Municipio



FRANCAVILLA AL MARE

Ore 14 - Piazza Adriatico (Rotonda Asterope)



LANCIANO

Ore 15.30 - Piazza Plebiscito