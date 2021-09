E’ arrivato il momento di ufficializzare la notizia. IL G.S. MONTALFANO non parteciperà al prossimo campionato valevole per la stagione 2021/2022. A malincuore e con molta sofferenza la società ha assunto questa decisione, è evidente che il COVID e l’interruzione dei campionati da febbraio 2020 hanno frenato entusiasmi e ambizioni perdipiù generando paura e incertezze.

Ad oggi non abbiamo riscontrato le condizioni ottimali per poter ripartire sia sotto un profilo numerico di tesserati locali e sia in termini organizzativi, in quanto i protocolli COVID vigenti richiedono un’attenzione stringente e relativi carichi di responsabilità da parte della società.

Nessuno di noi immagina un futuro senza calcio nella nostra comunità e saremo pronti a ripartire già dalla prossima stagione con il solito entusiasmo che ci ha sempre caratterizzato.