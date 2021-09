A San Salvo si pongono le basi scientifiche per cercare di migliorare l’approccio verso il Covid-19, grazie al convegno nazionale "Olfatto e gusto in epoca di covid", organizzato da Carlo De Luca, con la partecipazione di tutte le più alte cariche dell’otorinolaringoiatria italiana:

i professori: Livio Presutti, dell’Università di Bologna, Adelchi Croce e Giampiero Neri dell’Università di Chieti, Gaetano Paludetti, Marco De Vincentiis e Stefano Di Girolamo, delle Università di Roma (Cattolica, Sapienza e Tor Vergata), Nicola Lombardo dell’Università di Catanzaro, oltre il Presidente della Società Italiana di Otorinolaringoiatria Domenico Cuda, il Presidente dell’Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani Michele Barbara ed il Presidente dell’Associazione Universitaria Otorinolaringoiatrica nonché Presidente dell’Associazione Italiana di Otorinolaringoiatria geriatrica Marco De Vincentiis, il Vice Presidente del gruppo campano O.R.L Domenico Di Maria, il Presidente dell’Italian Academy Rhinology Alberto Macchi, il Presidente dell’Accademia Italiana di Citologia Nasale Enrico Heffler, il Vice Presidente dell’Associazione Italiana degli Otorinolaringoiatri liberi professionisti Marco Capelli ed il Vice Presidente dei giovani otorinolaringoiatri SIO Pierre Guarino.

L' organizzatorem dopo aver espresso la grandissima soddisfazione per la riuscita dell' evento, ha ringraziato in particolare il dottor Giovanni Serafini (Direttore dell’Unità complessa di Otorinolaringoiatria di Termoli) per aver portato personalmente la sua toccante ed incredibile testimonianza, quale primo paziente di Covid-19 in Molise e tra i primi in Italia, fortunatamente guarito dopo 25 giorni di Rianimazione. Serafini ha ribadito l’importanza della vaccinazione anti-Covid dicendo che, dopo la sua esperienza, non ammette alcuna giustificazione per i negazionisti.

De Luca ha anche auspicato una ripresa generale, ringrazio oltre tutti i partecipanti, anche quanti hanno lavorato duramente per circa un anno alla riuscita del mega evento.