RIQUALIFICAZIONE DEI QUARTIERI SAN PAOLO E SANT’ANTONIO ABATE A VASTO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È stata firmata la convenzione per la riqualificazione delle aree urbane degradate dei quartieri San Paolo e Sant’Antonio Abate per un importo di 1 milione e 750mila euro. Gli interventi che verranno messi in atto prevedono,nell’area alle spalle della Chiesa di San Paolo,la realizzazione di un parcheggio che sarà collegato con una strada alle scuole presenti nella zona. Sarà inoltre realizzata nella parte antistante la chiesa di San Paolo una piazza e pavimentata.

Per il quartiere Sant’Antonio Abatel’intervento invece prevede la realizzazione di un parco attrezzato a servizio del quartiere e della città.

Un ottimo risultato che vedrà a breve l’avvio dei lavori e che denota la grande attenzione che questa Amministrazione comunale ha riservato e riserva alla città. Vasto è tra i pochi comuni abruzzesi ad aver ottenuto il finanziamento. Motivo questo di grande orgoglio e frutto di un lavoro che sarà a beneficio della città. Un altro tassello sta per essere dunque aggiunto alle opere fin qui portate a compimento. Opere tese a rendere ancor più bella, sicura e funzionale Vasto.