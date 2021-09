E’ MORTO BENEDETTO DEL SINDACO

E’ morto il Dott. Benedetto Del Sindaco, già Comandante della Polizia locale di San Salvo, attualmente funzionario dell’ Ufficio anagrafe. Alla metà del mese di agosto era stato colpito da attacco cardiaco ed era stato ricoverato all’ospedale di Chieti, dove è deceduto nel pomeriggio. Lascia la moglie, Maria Rita Trovarelli, e il figlio, Pierluigi, da poco lauretatosi in medicina, a cui formuliamo le più sentite condoglianze di questa Redazione.

Conoscevo Benedetto dall’ inizio degli anni ’90, periodo in cui fu assunto al comando della Polizia urbana locale. Ho avuto di recente vari incontri con lui, in virtù del suo ruolo attuale di Ufficiale dello Stato civile, e ne ho apprezzato il profondo zelo con cui ha espletato le sue funzioni. Una delle ultime volte in cui l’ho visto, davanti al Comune, l’ ho invitato a prendere un caffè per esprimergli gratitudine per la professionalità profusa. Mi ha sorriso e mi ha detto di non poter accettare. L’ ho salutato con profondo rispetto, senza sapere che sarebbe stata una delle nostre ultime volte.

Credo di poter affermare, da cronista locale e profondo conoscitore di questa realtà, che la Città di San Salvo deve molto al Dott. Del Sindaco. E mi dispiace averlo dovuto scrivere ora che non c’è più. Io l’ho chiamavo Comandante ed anche in questa triste occasione voglio dirgli: Addio Comandante.