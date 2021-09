Carabinieri di S. Salvo arrestano giovane sansalvese

Nel pomeriggio del 22 settembre u.s. i Carabinieri della Stazione di San Salvo, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno arrestato un giovane G.D./E. 29enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane a seguito di un controllo eseguito in Piazza Nassyria, alla vista dei carabinieri tentava di disfarsi di un pacchetto di sigarette. Il gesto, non passava inosservato ai militari operanti, i quali provvedevano subito a recuperare il pacchetto constatando che lo stesso, anziché sigarette, conteneva gr.4,5 di stupefacente del tipo “eroina”. La conseguente perquisizione personale e domiciliare, consentiva di rinvenire all’interno della scarpa del piede destro” un’altra dose di eroina, mentre nell’abitazione si rinvenivano due dosi di stupefacente tipo “cocaina” per un peso di gr.1 circa, un bilancino di precisione e materiale idoneo a confezionare lo stupefacente in dosi pronte da spacciare.

L’arrestato, così come disposto dal locale Procura della Repubblica, è stato associato presso una casa circondariale di Lanciano.