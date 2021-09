"Sul Ponte Agnone Castiglione l'Incontro con Anas fa ben sperare per il futuro”

“Siamo soddisfatti di quanto appreso dall’incontro avuto ieri con i vertici di Anas per discutere del futuro del ponte Sente anche in considerazioni delle indagini, delle verifiche e controlli, che sono in corso sull’infrastruttura e che nei prossimi giorni potrebbero far ben sperare per la sua praticabilità. Sul punto l’ing. Castiglioni ci ha rassicurato che non appena si avranno gli esiti delle verifiche sarà indetto un incontro pubblico sul territorio con i rappresentati degli enti locali coinvolti, e a cui parteciperemo, per spiegare le eventuali attività che interesseranno l’impalcato. Che non escluderebbero la parziale riapertura ai mezzi leggeri del viadotto Sente”.

Ad affermarlo la deputata Carmela Grippa e il consigliere regionale Andrea Greco a margine dell’incontro avuto a Roma presso la sede di Anas Spa, dopo che avevamo senza sosta lavorato anche con il Ministero delle Infrastrutture per dare una svolta alle operazioni da effettuare per constatare la sicurezza del viadotto. “Ci auguriamo di ricevere presto gli esiti delle indagini in corso sul ponte potranno perché nel caso consentissero la riapertura al traffico del ponte significherebbe ridare respiro alla mobilità di un’intera comunità. Era necessario questo incontro che abbiamo fortemente voluto per ridare l’attenzione che merita questa importantissima infrastruttura stradale. Non abbiamo mai smesso di impegnarci perché ciò avvenisse e continueremo a lavorare in questa direzione”, concludono