La “Conchiglia Onlus” presente alla “V Giornata Nazionale SIPO 2021” tenutasi a Pescara

“L’associazione la “Conchiglia Onlus” ha partecipato oggi 23 settembre, a Pescara, presso la sala consiliare del comune, assieme al Dott. Nicola D’Ostilio, dottore e primario del reparto di Oncologia Lanciano – Vasto, alla “V Giornata Nazionale SIPO 2021”, avente come tema “Psico – oncologia e Covid-19, dall’emergenza alla resilienza”. A comunicarlo è la presidente del sodalizio, Mariella Alessandrini, che ha ritenuto fondamentale e imprescindibile la partecipazione ad un’assise di così elevata importanza per un’associazione che ponendo al centro la persona, prima della malattia, intende approcciare alla stessa in modo competente, preparato, aggiornato, oltre che formato.

“La Società Italiana di Psiconcologia (SIPO) - ci spiega Mariella - è una Associazione Scientifica, il cui obiettivo principale è quello di promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della Psico-Oncologia in campo clinico, formativo, sociale e di ricerca. E’ stata fondata nel 1985, come associazione sinergica di più professionalità che lavorano nell’ambito dell’oncologia e dell’assistenza alle persone malate di cancro e alle loro famiglie: psicologi, oncologi, psichiatri e altri operatori sanitari.