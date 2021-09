Prima raccolta di nocciole

Nella giornata del 24 settembre si è tenuta la prima visita sul campo di un noccioleto appartenente alla filiera creata nel contesto Progetto Nocciola Italia della Ferrero Halzelnut Company, creata in accordo con l’Euro-ortofrutticola di San Salvo.

Diversi agricoltori sono stati ospiti di Fausto Cimini, precursore della coltivazione del nocciolo che , con Ivan Seri responsabile centro-Italia del Progetto Nocciola Italia, ha mostrato la raccolta meccanica della prima produzione di un noccioleto ancora in fase di allevamento.

L’occasione è stata utile per ribadire alcuni punti di forza della coltivazione delle nocciole, grazie alla testimonianza di Fausto Cimini, che nel 2018 ha messo a dimora 1.400 piante di nocciolo, “Il nocciolo è una bella pianta, richiede poca manodopera, è a basso impatto ambientale in quanto richiede pochi trattamenti fitosanitari e in un mondo che va verso una maggiore sostenibilità ambientale, questo è un grande punto di forza. Invito tutti gli agricoltori che hanno terreni incolti e non hanno più tanta forza a livello familiare per seguire le proprie proprietà ma vuole valorizzarli facendo reddito, ad informarsi”.

Presenti diversi imprenditori agricoli, il consigliere dell’Euro-ortofrutticola Michelino Cilli e il presidente della cooperativa Vestina Ennio Napolitano, che ha da poco siglato un accordo con la cooperativa sansalvese . Per informazioni sul progetto i referenti per l’Euro-ortofrutticola del Trigno contattare il dott. Ennio Vallillo ( enniovallillo@virgilio.it) o la dott.ssa Daniela Berchicci (daniela.berchicci@gmail.com).