Il Pd di Scerni scopre copia incolla sul programma di Carlucci

Clamoroso a SCERNI: la Lista “SCERNI PROTAGONISTA” candidato a Sindaco Daniele CARLUCCI ha scopiazzato il programma elettorale presentato alla popolazione.

Il Circolo PD Scerni ha rilevato quanto segue

LETTO CON ATTENZIONE il programma della lista “Scerni Protagonista”

a prima vista è sembrato, come spesso accade, di buoni propositi, ma andando a fondo è apparso ridondante per un paese piccolo come il nostro….

Qualche dubbio è emerso e da una ricerca banale su google (verificate anche voi)

COSA ABBIAMO SCOPERTO ????

Il volantino che è stato recapitato presso le nostre abitazioni è stato per buona parte

copiato dal programma della Candidata a Sindaco del Partito Democratico (si avete capito bene del PD) del Comune di MESAGNE provincia di BRINDISI nel 2019.

E non finisce qui!!!!!!!!!

Nel resto del programma si trovano copie e incolladel programma elettorale del 2016 presentato dall’amica Magnacca (attuale Sindaco di SAN SALVO).

A quanto pare siamo COPROTAGONISTI di Mesagne e San Salvo!!!

Ed è evidente che i candidati non abbiano avuto molto tempo a disposizione per sedersi a tavolino e proporre un programma “per invertire la rotta” del qualcuno farà…

È questo il rispetto di cui tanto parla?

È questo il rispetto per il popolo Scernese???????

E’ SCANDALOSO!!!!!!