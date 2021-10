MISTER NICOLA DI SANTO ALLA GUIDA DELLA RAPPRESENTATIVA FEMMINILE ABRUZZESE

Il tecnico sansalvese guiderà per la terza stagione consecutiva la rappresentativa calcistica femminile, per cui è al lavoro per il prossimo “Torneo delle Regioni”, che è rimasto fermo, nel 2020 e 2021, causa Covid.

Nicola Di Santo (affiancato dalla Dirigente responsabile Anna Rita Valente) nel 2019 ha raccolto l’eredità di Nello Mazzatenta. Ora i tempi sono maturi per vincere al “Torneo delle Regioni”.

Confermato Ugo Dragone alla guida della under 19, mentre Emidio Sabatelli sarà il selezionatore della under 17 e Pasquale Villa l’under 15.

A Mister Di Santo le felicitazioni della nostra Redazione