TANTO PER CHIARIRE di Claudio Di Vincenzo

TANTO PER CHIARIRE una volta per tutte.

Il partito di SINISTRA ITALIANA, a Vasto,ha ritenuto opportuno di non far parte del cosiddetto"centro-sinistra" che appoggia Menna.

In questa città il "centro-sinistra" si è dimostrato inadeguato a rappresentare la parte debole della popolazione,a mantenere le promesse e gli impegni sull'ambiente e sul turismo,sulla trasparenza e partecipazione ecc...In sintesi, è autoreferenziale e personalistico e non ha saputo dare una svolta deludendo tanti elettori di sinistra ed ambientalisti che, nelle precedenti elezioni, avevano risposto in esso.

Con la candidata Sindaco DINA CARINCI e con le persone delle sue liste,nessuna delle quali chiede posti di lavoro, assessorati,licenze varie o collocazioni in cooperative o Società partecipate ecc.

Con Dina ed i cittadini candidati con lei e per lei,abbiamo trovato empatia, sensibilità e programma discusso e condiviso.

Oltre all'ambiente,il cui tavolo con le associazioni va ripristinato e stilato un regolamento che dia pari dignità e potere alle componenti presenti...

Oltre ad elevare,coinvolgendo operatori e non,il turismo a livello internazione e renderlo sostenibile e consapevole...

Oltre al Sociale che deve vedere il comune maggiormente impegnato, soprattutto,verso le persone più deboli.A tal proposito devono essere coinvolti singoli cittadini volontari,associazioni e parrocchie che non dovranno essere considerate più come serbatoi di voti.

Oltre a questo ed altro, ci sono due punti programmatici dirimenti condivisi con DINA CARINCI e le sue liste,che ci hanno fatto fare quest'alleanza, libera e pulita,col Movimento 5 Stelle di Vasto.

1) La DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA all'interno della quale saranno importanti il Bilancio partecipato, referendum, discussione obbligatoria di ordini del giorno,da parte del consiglio,proposti dai Quartieri in cui sarà suddivisa la città.

2) Eliminazione di tutte le forme clientelari, più o meno legali,siano esse personali che di gruppo o categorie.

Tutto questo ed Altro,la lista "Sinistra Italia-VASTO D'AMARE" lo concretizzerà con DINA CARINCI sindaco di VASTO