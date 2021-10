Proroga triennale per gli interventi strutturali correlati alle autorizzazioni AIA alla Pilkington,

Quando mi sono candidato alla Regione ho fatto un patto con i cittadini: impegno, serietà e niente chiacchiere inutili.

Così, dopo i ristori riconosciuti a Pilkington per i danni subiti durante il lockdown (azienda costretta a mantenere in funzione i forni con produzione a rottame del vetro), un altro tassello importante per il futuro dello stabilimento: con provvedimento del 7 settembre la Regione Abruzzo ha concesso la proroga triennale per gli interventi strutturali correlati alle autorizzazioni AIA, a fronte delle misure di mitigazione ambientale adottate dall'azienda.

In poche parole, l'azienda potrà evitare, nel medio periodo, costi significativi che la renderanno più competitiva, fermo restando il rispetto delle prescrizioni ambientali. È stato un percorso lungo e non facile, per il quale devo un grazie all'Assessorato all'Ambiente, nonché a tutta la struttura dipartimentale.

Per quanto riguarda il sottoscritto, mi faccio bastare quello che mi direbbe mio padre: hai fatto il tuo dovere, semplicemente il tuo dovere.