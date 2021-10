FRATELLI D'ITALIA ABRUZZO ESPRIME SOLIDARIETA' ALLA CGIL

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia esprime sentimenti di sincera solidarietà nei confronti della Cgil e dei suoi esponenti, condannando fermamente i gravissimi episodi di violenza e vandalismo registrati ieri a Roma nella sede nazionale del sindacato. In queste ore diversi rappresentanti del partito del territorio abruzzese hanno già avuto modo di manifestare, pubblicamente e in privato, la propria vicinanza ai membri della Camera confderale del Lavoro. Episodi come quelli registrati nella capitale sono inaccettabili e ingiustificabili".