PARTE LA III SETTIMANA PER LA BIODIVERSITA'

Partirà domenica alle ore 10 del 17 ottobre in un apiario la terza settimana di preparazione della Giornata mondiale della Biodiversità.

In questa prima giornata, l'apicoltore Domenico Cianciosi terrà una lezione pratica aperta a tutti (chi volesse partecipare può chiamare 366.2358811).

La lezione sarà poi inviata alle classi della Rete di Scuole che aderiscono alla Didattica del territorio per la Biodiversità (Istituto Omnicomprensivo di Riccia, Istituti comprensivi di Colli a Volturno, Spataro- Paolucci Vasto, Ndd Vasto, Rodari San Salvo, Monteodorisio - Cupello e Scuola Paritaria Bimbo 2000 di San Salvo), cosa che consentirà ai docenti di preparare i propri studenti sull'argomento di questa settimana ossia le api e il miele.

La III settimana di studio si chiuderà venerdì 22 ottobre presso la Nuova Direzione Didattica di Vasto, in cui lo stesso apicoltore risponderà alle domande di tre classi del Plesso Peluzzo.

Ovviamente lo studio di api ed il miele non finisce in questi cinque giorni, poichè le classi aderenti potranno recarsi in primavera direttamente nei luoghi della natura e del paesaggio antropico, fissando fin da ora date e località con gli esperti.

Tanto le lezioni di questa settimana con l'esperto quanto gli approfondimenti in classe o all'esterno serviranno alle Scuole aderenti per produrre i lavori da presentare a Riccia (Campobasso) il 22 maggio 2022, nella Giornata mondiale per la Biodiversità, a cui è stata invitata la Sottosegretaria all' Istruzione Barbara Floridia da parte dell' Associazione nazionale sociologi - Dipartimento Abruzzo che organizza le 22 Settimane per la Biodiversità.

Si ringraziano per le rispettive: i Dirigenti scolastici ed i docenti impegnati nelle Scuole che hanno aderito, Annapaola Sabatini, Fabio Travaglini, Nicola Dario, Pietro Testa, Pietro Zocconali, Claudio Pracilio, Angelo Pagano, Vitale Torino e Domenico Cianciosi, tutte persone che hanno compreso che il Pianeta è a rischio e che se vogliamo salvarlo dobbiamo riavvicinare le persone alla natura ed alla cultura contadina, colpevolmente abbandonata, partendo dai cittadini di domani.