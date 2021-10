Italia nostra organizza per il 14 novembre escursione nella Valle Giumentina

Domenica 14 novembre 2021 escursione all' Ecomuseo della Valle Giumentina, Roccamorice e Pacentro (borgo e Castello dei Cantelmo-Caldora), tra i caldi colori dei boschi della Maiella tra Preistoria e Medioevo

Questo il programma:

- Partenza alle ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso (il pullman entrerà in autostrada a Vasto Nord-Casalbordino).

- Visita all’Ecomuseo della Valle Giumentina.

- Pranzo a Roccamorice, libero o in ristorante su terrazza panoramica con vista sui profondi canaloni di Santo Spirito e di Sant’Anna e sulle rosse faggete della Maiella.

- Visita guidata al Castello Cantelmo-Caldora di Pacentro

- Rientro a Vasto per le ore 20:30 circa.

Abbigliamento

A cipolla. Sono consigliate scarpe da tennis o scarponcini.

Costi

Euro 32 per i soci, euro 37 per i non soci: ingressi e guide inclusi; pranzo in ristorante (costo 25 euro), da pagare a parte, o pranzo libero.

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)