Aperitivo Culturale - Buona la prima

Sabato 16 ottobre si è svolto presso il Vanity Cafè a San Salvo il primo di una serie di cicli di aperitivi culturali della& associazione giovanile "Officina Culturale 66050". Cos'è l'aperitivo culturale? È un format di aperitivo snello e aperto, in cui sono chiamati ospiti di imprese del territorio a discutere di tematiche "calde", permettendo uno scambio di idee e creando uno spazio di dibattito aperto a tutti. In questo primo Aperitivo Culturale sono intervenuti come ospiti Marina Paolucci, dott.ssa forestale, e Nicolino Torricella, presidente dell'Euro Ortofrutticola del Trigno, che hanno illustrato le opportunità e la vocazione agroalimentare del territorio.

Ci vediamo con i prossimi due aperitivi culturali il 13 novembre presso il Ristobar "La Sfinge" e il 24 novembre presso "Colazione da Tiffany".