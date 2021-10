Ci sono esami strumentali per decidere l'abbattimento degli alberi

La valutazione strumentale della stabilità degli alberi.... una tac al tronco, un esame per verificare lo sviluppo delle radici, un mondo completamente nuovo, studi di altissimo livello e professionalità per mettere a punto tutte le strategie di tutela. Perché prima di decidere di abbattere un albero, ci deve essere una valutazione che deve considerare tantissimi fattori e questo lo può fare solo chi sa di che si sta parlando. Non è assolutamente necessaria l'analisi strumentale perché costosa e di elevata professionalità, ma anche per le situazioni più comuni l'indagine non può essere banale con una sentenza unilaterale: o si taglia o si taglia!!!

Da un post di Luigi Cinquina, ripreso da Anna Bontempo